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Українцям з березня перерахують пенсії

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 09:49
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Українцям з березня перерахують пенсії

Хтось отримає надбавку, а хтось – ні. 

Новину передає «Преса України».

З 1 березня в Україні запланована індексація пенсій, а саме приблизно на 11%. Проте не всі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку.

Індексація не торкнеться тих пенсіонерів, які були військовими, вченими, держслужбовцями та іншим.

Так, підвищиться тільки розрахунковий розмір виплат. Це означає, що число пенсіонерів, які можуть розраховувати на трохи більшу пенсію, може бути меншим, ніж у 2020 році. Нагадаємо, в минулому році індексація охопила 8,4 млн пенсіонерів.

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