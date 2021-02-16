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Стало відомо, які переваги матиме така практика.
Новину передає «Преса України».
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна стане першою державою у світі, де цифровий паспорт юридично прирівняють до звичайного.
«Після прийняття необхідного закону в світі сформується бренд України як "цифрової держави"- ми станемо першою країною, що дозволяє цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси по запуску нових цифрових продуктів», - заявив він.
Нагадаємо, українці користуються цифровими паспортами за допомогою додатку «Дія». У додатку доступні закордонний біометричний паспорт та внутрішня iD-карта.
09:07: Україна першою в світі прирівняє е-паспорт до фізичного
13:37: Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози
11:38: В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом
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