В Україні побільшало хворих на Covid-19

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За добу виявили понад 3000 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу виявили 3 143 нових хворих на коронавірус. З них 182 дитини та 179 медпрацівників.
Також за добу було госпіталізовано 915 осіб. На жаль, летальних випадків 150. За добу було проведено 39 401 тест.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях», - додав Степанов.
Він також наголосив на необхідності дотримуватись дистанції у громадських місцях, носити маски.
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