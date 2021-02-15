У світі ростуть ціни на продукти

Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози 13:37
В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом 11:38
Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви 09:42
У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19 09:06
Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб 08:33
Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками 09:18
Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати 12:40
Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу 12:11
Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс 10:59
МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання 10:17
Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу 09:45
Стало відомо, що здорожчало найбільше.
Новину передає «Преса України».
Продовольча і сільськогосподарська організація ООН представила дані про зміну цін на продукти у світі. Як зазначається, вартість продуктів за місяць зросла на 4%, що є максимальним показником з липня 2014 року.
Найбільше у світі спостерігається ріст цін на рослинні масла, цукор і зерно. Наголошується, що за рік світові ціни на кукурудзу збільшилися на 42%. В результаті й досягли семирічного максимуму. Це й вплинуло на ціну.
Варто зазначити, що різке зростання світових цін вплинуло й на ціни в Україні. З початку року в країні найбільше зростання цін показали яйця, овочі, цукор та олія. Колишній голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа зазначив, що навесні очікується подорожчання зернової групи, овочів і фруктів на приблизно 7-8%.
13:37: Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози
11:38: В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.