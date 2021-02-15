У світі ростуть ціни на продукти

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 14:05

Стало відомо, що здорожчало найбільше.

Новину передає «Преса України».

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН представила дані про зміну цін на продукти у світі. Як зазначається, вартість продуктів за місяць зросла на 4%, що є максимальним показником з липня 2014 року.

Найбільше у світі спостерігається ріст цін на рослинні масла, цукор і зерно. Наголошується, що за рік світові ціни на кукурудзу збільшилися на 42%. В результаті й досягли семирічного максимуму. Це й вплинуло на ціну.

Варто зазначити, що різке зростання світових цін вплинуло й на ціни в Україні. З початку року в країні найбільше зростання цін показали яйця, овочі, цукор та олія. Колишній голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа зазначив, що навесні очікується подорожчання зернової групи, овочів і фруктів на приблизно 7-8%.