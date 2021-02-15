Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
  • Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук
  • Циклон Volker в Україні замінить різке похолодання

У світі ростуть ціни на продукти

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 14:05
Версія для друку
У світі ростуть ціни на продукти

Стало відомо, що здорожчало найбільше.

Новину передає «Преса України».

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН представила дані про зміну цін на продукти у світі. Як зазначається, вартість продуктів за місяць зросла на 4%, що є максимальним показником з липня 2014 року.

Найбільше у світі спостерігається ріст цін на рослинні масла, цукор і зерно. Наголошується, що за рік світові ціни на кукурудзу збільшилися на 42%. В результаті й досягли семирічного максимуму. Це й вплинуло на ціну.

Варто зазначити, що різке зростання світових цін вплинуло й на ціни в Україні. З початку року в країні найбільше зростання цін показали яйця, овочі, цукор та олія. Колишній голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа зазначив, що навесні очікується подорожчання зернової групи, овочів і фруктів на приблизно 7-8%.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції