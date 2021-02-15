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Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 13:37
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Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози

Вартість контейнеровозів склала 707 млн доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 лютого, у прес-службі машинобудівної компанії Samsung Heavy Industries повідомили про підписання угоди з азіатською компанією на 781 млрд вон, або ж 707 млн доларів. Мова йде про угоду щодо будівництва п'яти контейнерних перевізників, що працюють на зрідженому газі.

Згідно з угодою, контейнеровози в еквіваленті 15 000 футів (TEU) будуть доставлені до липня 2023 року. Суднобудівник не повідомив імені покупця.

«Цього року очікується зростання нових замовлень на екологічні контейнерні перевезення завдяки зростаючому попиту на заміну старих суден», - заявила Samsung Heavy Industries.

Також відомо, що акції Samsung Heavy Industries подорожчали на 2,78% до 6660 вон на головній біржі Сеула.

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