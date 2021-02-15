Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози 13:37
В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом 11:38
Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви 09:42
У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19 09:06
Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб 08:33
Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками 09:18
Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати 12:40
Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу 12:11
Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс 10:59
МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання 10:17
Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу 09:45
Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук 08:28
Вартість контейнеровозів склала 707 млн доларів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 лютого, у прес-службі машинобудівної компанії Samsung Heavy Industries повідомили про підписання угоди з азіатською компанією на 781 млрд вон, або ж 707 млн доларів. Мова йде про угоду щодо будівництва п'яти контейнерних перевізників, що працюють на зрідженому газі.
Згідно з угодою, контейнеровози в еквіваленті 15 000 футів (TEU) будуть доставлені до липня 2023 року. Суднобудівник не повідомив імені покупця.
«Цього року очікується зростання нових замовлень на екологічні контейнерні перевезення завдяки зростаючому попиту на заміну старих суден», - заявила Samsung Heavy Industries.
Також відомо, що акції Samsung Heavy Industries подорожчали на 2,78% до 6660 вон на головній біржі Сеула.
13:37: Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози
11:38: В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом
09:42: Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.