Марокко отримало 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 13:01

Населення країни вакцинуватимуть двома вакцинами.

Новину передає «Преса України».

Минулого місяця Марокко отримало 2 мільйони доз вакцини AstraZeneca на додаток до 500 000 доз вакцини Sinopharm. Так, країна отримала другу партію з 4 мільйона доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca.

Вантаж вакцин проти коронавірусу AstraZeneca, вироблених Індійським інститутом сироватки, прибув рейсом Royal Air Maroc у Касабланці.

«Ця нова партія дозволить стабільно продовжувати національну кампанію вакцинації в Марокко», - заявив Саїд Афіф, член наукового комітету міністерства охорони здоров'я.

Обидві вакцини, AstraZeneca та Sinopharm, потребують двох доз і не потребують надмірного зберігання. До середи 10 лютого у Марокко вакцину отримали 746116 осіб. Нагадаємо, влада Марокко націлена про вакцинувати 80% 33-мільйонного населення.

Програма вакцинації в Марокко спочатку націлена на тих, хто найбільш вразливий до вірусу, включаючи медичних працівників, співробітників сил безпеки та інших державних органів, а також людей старше 75 років.