Гвінея оголосила епідемію Еболи

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Новину передає «Преса України».
Вчора, 14 лютого, Гвінея вперше з 2016 року оголосила про епідемію Еболи. Спочатку у людей спостерігалась діарея, блювота та кровотеча. Востаннє випадки захворювання на Ебола в Західній Африці були між 2013 і 2016 роками. Епідемія, яка виникла в Гвінеї на той час, забрала понад 11300 життів.
Інфікованих людей ізолювали в лікувальних центрах.
«Дуже рано вранці лабораторія Конакри підтвердила наявність вірусу Ебола» - заявила Сакоба Кейта, керівник Національного агентства з охорони здоров'я.
Для підтвердження діагнозу Ебола проводиться другий раунд тестів. Медичні працівники працюють над виявленням людей, які контактували з хворими. Тим часом Гвінея направить запит у ВООЗ та інші міжнародні установи охорони здоров'я для придбання вакцин проти Еболи.
13:37: Велике замовлення в Азію - Samsung Heavy робитиме екологічні контейнеровози
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