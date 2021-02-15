Гвінея оголосила епідемію Еболи

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 12:35

В країні терміново вживають необхідні заходи.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 лютого, Гвінея вперше з 2016 року оголосила про епідемію Еболи. Спочатку у людей спостерігалась діарея, блювота та кровотеча. Востаннє випадки захворювання на Ебола в Західній Африці були між 2013 і 2016 роками. Епідемія, яка виникла в Гвінеї на той час, забрала понад 11300 життів.

Інфікованих людей ізолювали в лікувальних центрах.

«Дуже рано вранці лабораторія Конакри підтвердила наявність вірусу Ебола» - заявила Сакоба Кейта, керівник Національного агентства з охорони здоров'я.

Для підтвердження діагнозу Ебола проводиться другий раунд тестів. Медичні працівники працюють над виявленням людей, які контактували з хворими. Тим часом Гвінея направить запит у ВООЗ та інші міжнародні установи охорони здоров'я для придбання вакцин проти Еболи.