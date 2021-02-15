В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 11:38

Мова йде про 2020 рік.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 лютого, у прес-службі Мін’юсту повідомили, що у 2020 році в Україні 479 малюків народилися поза медичним закладом.

«У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я, документ, що підтверджує факт народження, видає медустанова, яка проводила огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України», - нагадали у прес-службі.

Також наголошується, що однією з підстав для проведення держреєстрації народження є медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.