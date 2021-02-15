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Мова йде про 2020 рік.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 лютого, у прес-службі Мін’юсту повідомили, що у 2020 році в Україні 479 малюків народилися поза медичним закладом.
«У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я, документ, що підтверджує факт народження, видає медустанова, яка проводила огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України», - нагадали у прес-службі.
Також наголошується, що однією з підстав для проведення держреєстрації народження є медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.
11:38: В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом
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08:33: Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
09:18: Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками
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