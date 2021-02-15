Дочці Білла Гейтса вкололи вакцину від COVID-19

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 12:04

Вона входить в пріоритетну групу.

Новину передає «Преса України».

24-річна дочка Білла та Мелінди Гейтс Дженніфер повідомила у соцмережі Instagram, що отримала вакцину від COVID-19. Оскільки дівчина вчиться в Школі медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай, вона входить в пріоритетну групу людей, яким треба робити щеплення.

Дженніфер Гейтс відзначила, що продовжить носити маску, навіть коли їй буде введена друга доза вакцини.

«На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька в мій мозок - якби тільки вона володіла такою силою!» - пожартувала дівчина з теорії змови про чіпування людей.

Варто зазначити, що її батько, 65-річний Білл Гейтс, зробив щеплення в кінці січня.