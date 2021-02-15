Дочці Білла Гейтса вкололи вакцину від COVID-19

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Вона входить в пріоритетну групу.
Новину передає «Преса України».
24-річна дочка Білла та Мелінди Гейтс Дженніфер повідомила у соцмережі Instagram, що отримала вакцину від COVID-19. Оскільки дівчина вчиться в Школі медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай, вона входить в пріоритетну групу людей, яким треба робити щеплення.
Дженніфер Гейтс відзначила, що продовжить носити маску, навіть коли їй буде введена друга доза вакцини.
«На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька в мій мозок - якби тільки вона володіла такою силою!» - пожартувала дівчина з теорії змови про чіпування людей.
Варто зазначити, що її батько, 65-річний Білл Гейтс, зробив щеплення в кінці січня.
11:38: В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом
09:42: Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви
09:06: У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19
08:33: Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
09:18: Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками
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