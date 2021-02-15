Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 10:58

Традиційну арабську хустку перша леді України приміряла в ОАЕ.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою перебувають з офіційним візитом в ОАЕ. Президентське подружжя відвідало Лувр Абу-Дабі і Велику мечеть шейха Заїда.

Варто зазначити, що Олена Зеленська приміряла хіджаб. Фото перша леді представила на своїй сторінці у соцмережі.

«Цього року ми плануємо розширити географію україномовних аудіогідів і на ОАЕ. Тому я дуже хотіла побачити на власні очі Лувр Абу-Дабі та одну з найбільших мечетей світу – Велику мечеть шейха Заїда. Плануємо вже найближчим часом розпочати роботу над аудіогідами для цих культурних пам’яток», - зазначила вона.

Цього року ми плануємо розширити географію україномовних аудіогідів і на ОАЕ. Тому я дуже хотіла побачити на власні очі... Опубликовано Олена Зеленська Воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Відомо, що Олена Зеленська встигла зустрітися з міністром культури і молоді Еміратів Нуро бинт Мухаммад Аль Каабі.