В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом 11:38
Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви 09:42
У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19 09:06
Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб 08:33
Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками 09:18
Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати 12:40
Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу 12:11
Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс 10:59
МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання 10:17
Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу 09:45
Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук 08:28
Тіна Кароль порадувала прихильників новим незвичним кліпом 10:59
Українська інтернет-спільнота обурилась через пропаганду вакцинації дітей 10:22
Традиційну арабську хустку перша леді України приміряла в ОАЕ.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою перебувають з офіційним візитом в ОАЕ. Президентське подружжя відвідало Лувр Абу-Дабі і Велику мечеть шейха Заїда.
Варто зазначити, що Олена Зеленська приміряла хіджаб. Фото перша леді представила на своїй сторінці у соцмережі.
«Цього року ми плануємо розширити географію україномовних аудіогідів і на ОАЕ. Тому я дуже хотіла побачити на власні очі Лувр Абу-Дабі та одну з найбільших мечетей світу – Велику мечеть шейха Заїда. Плануємо вже найближчим часом розпочати роботу над аудіогідами для цих культурних пам’яток», - зазначила вона.
Цього року ми плануємо розширити географію україномовних аудіогідів і на ОАЕ. Тому я дуже хотіла побачити на власні очі...Опубликовано Олена Зеленська Воскресенье, 14 февраля 2021 г.
Відомо, що Олена Зеленська встигла зустрітися з міністром культури і молоді Еміратів Нуро бинт Мухаммад Аль Каабі.
11:38: В Україні майже півтисячі малюків народилися поза медичним закладом
09:42: Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви
09:06: У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19
08:33: Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
09:18: Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.