Перша ракетка України вилетіла з Australian Open

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Еліна Світоліна програла американці Джесіці Пегула.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що гордість України Еліна Світоліна у грі за вихід у чвертьфінал Australian Open програла американській тенісистці Джесіці Пегула.
Поєдинок завершився рахунками 4: 6; 6: 3; 3: 6. В результаті Світоліна вибула з Australian Open. Прикру новину повідомили у Федерація тенісу України.
«Еліні Світоліній не вдалося повторити своє найкраще досягнення на Відкритому чемпіонаті Австралії - вийти в чвертьфінал. Їй не вдалося перемогти володарку потужних ударів американку Джесіку Пегула - 4: 6, 6: 3, 3: 6», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Еліні Світоліній 26 років. Вона родом з Одеси.
09:42: Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви
09:06: У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19
08:33: Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
09:18: Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками
12:40: Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати
12:11: Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу
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