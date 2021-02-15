Перша ракетка України вилетіла з Australian Open

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 10:25

Еліна Світоліна програла американці Джесіці Пегула.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, стало відомо, що гордість України Еліна Світоліна у грі за вихід у чвертьфінал Australian Open програла американській тенісистці Джесіці Пегула.

Поєдинок завершився рахунками 4: 6; 6: 3; 3: 6. В результаті Світоліна вибула з Australian Open. Прикру новину повідомили у Федерація тенісу України.

«Еліні Світоліній не вдалося повторити своє найкраще досягнення на Відкритому чемпіонаті Австралії - вийти в чвертьфінал. Їй не вдалося перемогти володарку потужних ударів американку Джесіку Пегула - 4: 6, 6: 3, 3: 6», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Еліні Світоліній 26 років. Вона родом з Одеси.