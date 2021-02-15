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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 січня, британські ЗМІ повідомили, що Меган Маркл та принц Гаррі очікують на свою другу дитину. Герцог і герцогиня Сассекські поділились анонсом, розмістивши відверте чорно-біле зображення.
Щаслива новина приходить буквально через декілька місяців після того, як 39-річна Меган заявила, що втратила другу дитину через викидень. Інформація про вагітність Меган Маркл припала на 37-му річницю, коли мати Гаррі, принцеса Діана, оголосила, що вагітна. А саме у День закоханих у 1984 році.
Букінгемський палац відповів на цю новину, повідомивши, що її Величність, герцог Единбурзький, принц Уельський і вся родина в захваті і бажають їм добра. Герцог і герцогиня Сассекські, які зараз мешкають у Каліфорнії, готуються зустріти брата або сестру для свого сина Арчі в травні цього року.
09:42: Гаррі та Меган очікують на другу дитину – З’явилась реакція британської королеви
09:06: У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19
08:33: Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
09:18: Ремонт квартир - Все будет хорошо, если вы не будете работать с мошенниками
12:40: Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати
12:11: Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу
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