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Коронавірусну статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що днем раніше в Україні провели 13 740 тестів на коронавірус та виявили 2 332 нових хворих. З них 160 дітей та 47 медпрацівників.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 1 145 осіб; летальних випадків – 62; одужало – 2 478 осіб», - додав він.
За минулу добу найбільшу кількість хворих виявили в Івано-Франківській області – плюс 457 осіб.
2 332 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 14 февраля 2021 г.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіло – 1 273 475 осіб, одужало – 1 116 779 осіб, летальних випадків – 24 392.
09:06: У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19
08:33: Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
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12:40: Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати
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10:59: Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс
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