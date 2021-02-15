У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 09:06

Коронавірусну статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що днем раніше в Україні провели 13 740 тестів на коронавірус та виявили 2 332 нових хворих. З них 160 дітей та 47 медпрацівників.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 1 145 осіб; летальних випадків – 62; одужало – 2 478 осіб», - додав він.

За минулу добу найбільшу кількість хворих виявили в Івано-Франківській області – плюс 457 осіб.

2 332 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіло – 1 273 475 осіб, одужало – 1 116 779 осіб, летальних випадків – 24 392.