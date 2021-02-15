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Олександр Дубінський роз’яснив слова Юрія Вітренка.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський прокоментував заяву виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Останній пояснив, чому в Україні підняли ціну на газ з 2,6 грн за куб до 6,99 грн за куб.
«Собівартість газу, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати», - заявив Вітренко.
Дубінський же в свою чергу роз’яснив слова українського мільйонера.
«Перевожу на загальнодоступну: «Ми підняли ціну на газ, щоб через тарифи збирати гроші в бюджет, а потім з цих грошей платити субсидію на покупку газу тим, кому ми підняли ціну на газ», - зазначив нардеп.
Витренко в интервью: «Собівартість газу, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по...Опубликовано Александром Дубинским Воскресенье, 14 февраля 2021 г.
Дубінський також наголосив, що Вітренко не «д*біл», а «цинічний негідник та ворог народу».
09:06: У День закоханих в Україні виявили 2 332 нових хворих на COVID-19
08:33: Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
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12:40: Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати
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10:59: Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс
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