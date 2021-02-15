Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 08:33

Олександр Дубінський роз’яснив слова Юрія Вітренка.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський прокоментував заяву виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Останній пояснив, чому в Україні підняли ціну на газ з 2,6 грн за куб до 6,99 грн за куб.

«Собівартість газу, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати», - заявив Вітренко.

Дубінський же в свою чергу роз’яснив слова українського мільйонера.

«Перевожу на загальнодоступну: «Ми підняли ціну на газ, щоб через тарифи збирати гроші в бюджет, а потім з цих грошей платити субсидію на покупку газу тим, кому ми підняли ціну на газ», - зазначив нардеп.

Витренко в интервью: «Собівартість газу, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по... Опубликовано Александром Дубинским Воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Дубінський також наголосив, що Вітренко не «д*біл», а «цинічний негідник та ворог народу».