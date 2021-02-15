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Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб

Аня Мартинюк 15 лютого 2021, 08:33
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Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб

Олександр Дубінський роз’яснив слова Юрія Вітренка. 

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський прокоментував заяву виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Останній пояснив, чому в Україні підняли ціну на газ з 2,6 грн за куб до 6,99 грн за куб.

«Собівартість газу, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати», - заявив Вітренко.

Дубінський же в свою чергу роз’яснив слова українського мільйонера.

«Перевожу на загальнодоступну: «Ми підняли ціну на газ, щоб через тарифи збирати гроші в бюджет, а потім з цих грошей платити субсидію на покупку газу тим, кому ми підняли ціну на газ», - зазначив нардеп.

Витренко в интервью: «Собівартість газу, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по...

Опубликовано Александром Дубинским Воскресенье, 14 февраля 2021 г.

Дубінський також наголосив, що Вітренко не «д*біл», а «цинічний негідник та ворог народу».

 

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