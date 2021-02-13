Зеленський зустрівся зі звільненими моряками

Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 13:10

Президент зауважив, що повернення українців – це пріоритет для нього.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з 6 звільненими моряками, які були захоплені на судні Stevia біля берегів Нігерії. А саме 19 грудня минулого року.

«Вітаю шістьох звільнених з піратського полону українських моряків вдома. Повернення в Україну наших людей, де б у світі вони не потрапляли в біду, для мене є і завжди буде пріоритетом. Найвища цінність - це людина», - зазначив він.

Як відомо, українців звільнили 30 січня.