Зеленський зустрівся зі звільненими моряками

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Президент зауважив, що повернення українців – це пріоритет для нього.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з 6 звільненими моряками, які були захоплені на судні Stevia біля берегів Нігерії. А саме 19 грудня минулого року.
«Вітаю шістьох звільнених з піратського полону українських моряків вдома. Повернення в Україну наших людей, де б у світі вони не потрапляли в біду, для мене є і завжди буде пріоритетом. Найвища цінність - це людина», - зазначив він.
Як відомо, українців звільнили 30 січня.
12:40: Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати
12:11: Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу
10:59: Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс
10:17: МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання
09:45: Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу
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