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Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати

Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 12:40
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Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати

Для київської сім’ї достатня зарплата буде дещо вищою. 

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк виступив в ефірі телеканалу «Україна 24». Він заявив, що українська родина з дітьми має для повноцінного життя отримувати щонайменше 30 тисяч гривень щомісяця. 

За словами Данилюка, київська родина повинна отримувати дещо більше, щонайменше 40 тисяч гривень щомісяця.

«Тільки 7 відсотків вірять в те, що економічна ситуація покращиться в наступному місяці, а 32 відсотки вважають, що вона погіршиться», - додав Данилюк.

Він також прогнозує, що українці менше заводитимуть дітей на тлі таких песимістичних прогнозів.

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