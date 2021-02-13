Експерти визначили достатній для української сім’ї розмір зарплати

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Для київської сім’ї достатня зарплата буде дещо вищою.
Новину передає «Преса України».
Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк виступив в ефірі телеканалу «Україна 24». Він заявив, що українська родина з дітьми має для повноцінного життя отримувати щонайменше 30 тисяч гривень щомісяця.
За словами Данилюка, київська родина повинна отримувати дещо більше, щонайменше 40 тисяч гривень щомісяця.
«Тільки 7 відсотків вірять в те, що економічна ситуація покращиться в наступному місяці, а 32 відсотки вважають, що вона погіршиться», - додав Данилюк.
Він також прогнозує, що українці менше заводитимуть дітей на тлі таких песимістичних прогнозів.
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