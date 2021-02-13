Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу

Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 12:11

Людям вводитимуть вакцину Oxford/AstraZeneca.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що Зімбабве стане першою південноафриканською країною, яка почне прищеплювати громадян від коронавірусної інфекції. Вакцинація стартує з наступного тижня.

Міністерство охорони здоров’я країни оголосило про кампанію зі щеплення від коронавірусу. Так, громадяни Зімбабве отримають препарат Oxford/AstraZeneca.

У понеділок, 15 лютого, в країну буде доставлено першу партію 800 000 доз вакцин.