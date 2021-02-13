Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу 12:11
Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс 10:59
МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання 10:17
Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу 09:45
Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук 08:28
Тіна Кароль порадувала прихильників новим незвичним кліпом 10:59
Українська інтернет-спільнота обурилась через пропаганду вакцинації дітей 10:22
У Техасі в ДТП потрапили 133 автомобіля – Не обійшлось без жертв 08:58
Аваков обурився через малі зарплати співробітників МВС 14:06
Українці почали зізнаватись, як та за скільки купують водійські посвідчення 13:18
На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною 12:48
У «Слузі народу» може з’явитися новий зірковий депутат 12:12
Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca 10:59
Людям вводитимуть вакцину Oxford/AstraZeneca.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що Зімбабве стане першою південноафриканською країною, яка почне прищеплювати громадян від коронавірусної інфекції. Вакцинація стартує з наступного тижня.
Міністерство охорони здоров’я країни оголосило про кампанію зі щеплення від коронавірусу. Так, громадяни Зімбабве отримають препарат Oxford/AstraZeneca.
У понеділок, 15 лютого, в країну буде доставлено першу партію 800 000 доз вакцин.
12:11: Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу
10:59: Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс
10:17: МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання
09:45: Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу
08:28: Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.