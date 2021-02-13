Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 11:40

Відповідну заяву зробив очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Новину передає «Преса України».

Голова МЗС РФ Сергій Лавров зробив важливу заяву. За його словами, Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом. Відповідна заява прозвучала в інтерв'ю "Соловйов Live".

«Виходимо з того, що ми готові. У разі, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в самих чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни», - заявив Лавров.

Як відомо, така заява прозвучала на тлі продовження ЄС санкцій проти РФ за дестабілізацію ситуації в Україні. Вони діятимуть ще півроку.