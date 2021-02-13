Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу 12:11
Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс 10:59
МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання 10:17
Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу 09:45
Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук 08:28
Тіна Кароль порадувала прихильників новим незвичним кліпом 10:59
Українська інтернет-спільнота обурилась через пропаганду вакцинації дітей 10:22
У Техасі в ДТП потрапили 133 автомобіля – Не обійшлось без жертв 08:58
Аваков обурився через малі зарплати співробітників МВС 14:06
Українці почали зізнаватись, як та за скільки купують водійські посвідчення 13:18
На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною 12:48
У «Слузі народу» може з’явитися новий зірковий депутат 12:12
Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca 10:59
Відповідну заяву зробив очільник російського МЗС Сергій Лавров.
Новину передає «Преса України».
Голова МЗС РФ Сергій Лавров зробив важливу заяву. За його словами, Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом. Відповідна заява прозвучала в інтерв'ю "Соловйов Live".
«Виходимо з того, що ми готові. У разі, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в самих чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни», - заявив Лавров.
Як відомо, така заява прозвучала на тлі продовження ЄС санкцій проти РФ за дестабілізацію ситуації в Україні. Вони діятимуть ще півроку.
12:11: Зімбабве готується розпочати вакцинацію від коронавірусу
10:59: Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс
10:17: МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання
09:45: Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу
08:28: Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.