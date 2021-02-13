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Так мільярдер висловився про зміну клімату.
Новину передає «Преса України».
У ексклюзивному витязі зі своєї нової книги засновник Microsoft Білл Гейтс пояснив, чому людям потрібно скоротити викиди вуглецю до нуля.
«Я вклав більше мільярда доларів у підходи, які, сподіваюся, допоможуть світові досягти нульових викидів. П'ятдесят один мільярд - це скільки тонн парникових газів, як правило, щороку додає в атмосферу світ. Нуль - це те, до чого нам потрібно прагнути», - зазначив він.
За його словами, лише так можна зупинити потепління та уникнути найгірших наслідків кліматичних змін, люди повинні припинити додавати парникові гази в атмосферу.
Гейтс нагадав, що володіє великими будинками і літає на приватних літаках і не може заперечувати, що він «багатий хлопець зі своєю думкою». Гейтс додав, що є технофілом, що стосується змін клімату.
10:59: Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс
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