Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс

Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 10:59

Так мільярдер висловився про зміну клімату.

Новину передає «Преса України».

У ексклюзивному витязі зі своєї нової книги засновник Microsoft Білл Гейтс пояснив, чому людям потрібно скоротити викиди вуглецю до нуля.

«Я вклав більше мільярда доларів у підходи, які, сподіваюся, допоможуть світові досягти нульових викидів. П'ятдесят один мільярд - це скільки тонн парникових газів, як правило, щороку додає в атмосферу світ. Нуль - це те, до чого нам потрібно прагнути», - зазначив він.

За його словами, лише так можна зупинити потепління та уникнути найгірших наслідків кліматичних змін, люди повинні припинити додавати парникові гази в атмосферу.

Гейтс нагадав, що володіє великими будинками і літає на приватних літаках і не може заперечувати, що він «багатий хлопець зі своєю думкою». Гейтс додав, що є технофілом, що стосується змін клімату.