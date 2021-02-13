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Причина – погіршення синоптичної картини в країні.
Новину передає «Преса України».
Міністерство освіти і науки України рекомендувало українським школам проводити дистанційне навчання. А саме у зв'язку з погіршенням погодних умов.
Відповідний лист МОЗ направило в області країни та столицю.
«Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу щодо запобігання переохолодження, техніці безпеки та інше», - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що засновники навчальних закладів можуть самостійно приймати рішення щодо призупинення навчального процесу.
10:59: Я не заперечую, що є багатим хлопцем з власною думкою – Білл Гейтс
10:17: МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання
09:45: Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу
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