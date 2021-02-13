МОН рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання

Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 10:17

Причина – погіршення синоптичної картини в країні.

Новину передає «Преса України».

Міністерство освіти і науки України рекомендувало українським школам проводити дистанційне навчання. А саме у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Відповідний лист МОЗ направило в області країни та столицю.

«Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу щодо запобігання переохолодження, техніці безпеки та інше», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що засновники навчальних закладів можуть самостійно приймати рішення щодо призупинення навчального процесу.