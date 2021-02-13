Вітренко порадив українцям їхати на заробітки у Польщу

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Вітренко підтримав ідею забрати роботу в українців, щоб ті їхали працювати у Польщу.
Новину передає «Преса України».
Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко виступив на нараді з проблематики «Східного гірничо-збагачувального комбінату». Так, це єдиний в країні добувач уранової руди. Проблеми на «Східному гірничо-збагачувальному комбінаті» почались давно. Зокрема працівники декілька разів виходили на акції протесту через заборгованості по зарплаті.
Вітренка попередили, що якщо ситуація не вирішиться, то робітники звільнятимуться і відправляться на заробітки у сусідню Польщу.
На що Вітренко відповів, що такий хід подій його влаштовує, адже українці працюватимуть у кращих умовах, а на батьківщину пересилатимуть гроші.
«Моє рішення, поки я виконую обов'язки міністра енергетики, а не міністра соціальної політики, то я можу сказати, що судячи по тих цифрах, які мені дали, вас потрібно ліквідувати», - додав він.
Не переймається Вітренко й з приводу того, що такий сценарій реалізують відносно інших підприємств. За його словами, в Україні «щось буде проводитися». Так, він зауважив, що можна займатися сільським господарством.
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