В Україні побільшало хворих на COVID-19 – Степанов

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За добу знову виявили понад 5000 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу виявили 5 182 нових хворих на коронавірус. З них 330 дітей та 226 медпрацівників.
Також за добу було госпіталізовано 1 889 осіб. На жаль, летальних випадків 111. За добу було проведено 40 806 тестувань.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях», - додав Степанов.
5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 12 февраля 2021 г.
Він також наголосив на необхідності дотримуватись дистанції у громадських місцях, носити маски.
08:28: Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук
10:59: Тіна Кароль порадувала прихильників новим незвичним кліпом
10:22: Українська інтернет-спільнота обурилась через пропаганду вакцинації дітей
08:58: У Техасі в ДТП потрапили 133 автомобіля – Не обійшлось без жертв
14:06: Аваков обурився через малі зарплати співробітників МВС
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