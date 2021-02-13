В Україні побільшало хворих на COVID-19 – Степанов

Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 09:12

За добу знову виявили понад 5000 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу виявили 5 182 нових хворих на коронавірус. З них 330 дітей та 226 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 1 889 осіб. На жаль, летальних випадків 111. За добу було проведено 40 806 тестувань.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях», - додав Степанов.

5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 12 февраля 2021 г.

Він також наголосив на необхідності дотримуватись дистанції у громадських місцях, носити маски.