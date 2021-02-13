Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук

Аня Мартинюк 13 лютого 2021, 08:28

Багатьом людям відкрилися очі після того, як в Мережу потрапило відео, на якому жінка жорстоко поводиться зі своїми маленькими пацієнтами.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 12 лютого, Україну сколихнув гучний скандал, який розв'язався напередодні. Так, у Рівному дитячого лікаря-стоматолога Інну Кравчук звинуватили у непрофесійності. Батьки дітей, які лікувалися у клініці «Only kids», яка належить Інні Кравчук, виклали у спільноті «Білі халати Рівного» фото дітей з синцям та запаленою губою після відвідування стоматологічної клініки.

Після цього виявилось, що незадоволених батьків досить багато. В результаті відбулось розслідування, в ході якого у Мережу потрапило відео з стоматології «Голівуд», де раніше працювала Кравчук та була звільнена через скарги батьків маленьких пацієнтів.

На кадрах видно, як лікарка лупцює та залякує дівчинку, у якої, як розповіла мати потерпілої, є вади серця та інвалідність. Ще на одному відео можна побачити, як п’ятирічного хлопчика сильно притискає помічниця лікарки Марина Мінакова та сама лікарка. Його навіть силою підкидали.

Після появи у Мережі шокуючого відео, яке уже встигли показати провідні телеканали України та прокоментувати інші лікарі-стоматологи, інтернет-спільнота закликала вчинити самосуд над горе-стоматологом.

Сьогодні неділя – відпочинок після напруженого тижня, як фізично, так і морально Я готуюся та набираюся силами для... Опубликовано Інной Кравчук Воскресенье, 7 февраля 2021 г.

На щастя, діло розвивається у правовому полі. У поліції відкрили декілька кримінальних проваджень. Тим не менше, на офіційній сторінці Кравчук у соцмережі з’явилися тисячі гнівних коментарів. Негативні відгуки сотнями назбирались й на інформаційній сторінці «Only kids» в пошуковику Google, однак згодом їх кількість різко зменшилась до декількох десятків.

Сама Інна Кравчук коментарів не дає, її адвокат стверджує, що ситуація нагадує помсту за те, що стоматологиня відкрила власну клініку. Тим не менше, тепер Інні Кравчук загрожує до 3 років позбавлення волі.