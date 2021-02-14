Аня Мартинюк 14 лютого 2021, 09:18

Любой ремонт недвижимости — это увлекательный и полезный проект, но ремонт квартиры очень отличается от ремонта дома. Квартиры имеют свои уникальные проблемы, которых просто нет в доме. Если вам не повезет с ремонтом квартиры на первом этаже, вам придется столкнуться с дополнительными трудностями, связанными с завершением ремонта в многоэтажном доме.

Какие риски

Для начала, вы живете с соседями, а это означает, что ваш проект и постоянный поток подрядчиков, входящих и выходящих из здания, могут помешать большему количеству людей.

При ремонте дома у вас есть свобода изменить как интерьер, так и внешний вид собственности, однако с квартирой вы ограничены только тем, что находится внутри.

Даже с учетом всех этих проблем ремонт квартиры — стоящий проект, будь то увеличение ваших инвестиций или улучшение вашего гнездышка.

Что вы должны знать

Когда вы ремонтируете недвижимость, затраты вскоре увеличиваются, и важно, чтобы вы заранее определили бюджет, прежде чем начать ремонт. Это может помочь вам принимать решения и предотвратить перерасход средств. Стоимость ремонта вашей квартиры в конечном итоге будет зависеть от того, что вы хотите.

Проведите небольшое исследование того, что вам нужно для получения конечного результата, и установите себе приблизительные цифры для каждого аспекта проекта. Не забудьте учесть все мелкие детали, включая электрику, освещение, полы, людей, бытовую технику и декор.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу по ремонту квартиры, вам необходимо иметь четкую дорожную карту для проекта. Наличие хорошо продуманного плана гарантирует, что ваш проект будет экономически эффективным и по времени.

Желательно найти действительно хорошего прораба, мастера своего дела, не такого как одиозный Игорь Чиркин. Дело в том, что малейшая ошибка или банальная халтура прораба будет быть вам по карману. Поэтому, обязательно ищите хорошего прораба, который:

Дорожит своей репутацией.

Имеет достаточно много положительных отзывов.

Ответственно относиться к своей работе и у него нет «семейных обстоятельств», из-за которых нарушается план работы.

Храните информацию о рабочих и прорабах на случай, если что-то пойдет не так. К сожалению, мошенников в эти нелегкие времена развелось много. Но это не значит, что задача не может быть выполнена так, как вы того пожелаете. Главное, найдите команду профи!