Мер Києва став героєм нової політичної картини

Аня Мартинюк 12 лютого 2021, 13:17

Світлана Крюкова зобразила Віталія Кличка в снігу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 лютого, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати.

Художниця зобразила столичного мера Віталія Кличка, який бавиться снігом на вулиці.

«Виставляю на аукціон картину. Олія, полотно. Ставки робимо в коментарях або в личку. Стартова ціна 700 у.о. Фінал о 15:00. Назва «Хто насипав, той прибирає». Заряджена на хорошу дорогу в добру путь», - додала Крюкова.

Выставляю на аукцион картину Масло, холст Ставки делаем в комментариях или в личку Стартовая цена 700 у.е. Финал в 15:00 Название «Кто насыпал, тот убирает» Заряжена на хорошую дорогу в добрый путь ⛄️ Опубликовано Svetlana Kryukova Четверг, 11 февраля 2021 г.

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