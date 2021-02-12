Тіна Кароль порадувала прихильників новим незвичним кліпом

Аня Мартинюк 12 лютого 2021, 10:59

Зірка випустила кліп до пісні «Скандал».

Новину передає «Преса України».

Українська співачка Тіна Кароль представила нову пісню та кліп до неї. Мова йде про трек «Скандал», для якого 36-річна виконавиця кардинально змінила імідж.

Так, співачка зазначила, що вона «залишилася жіночною в почуттях, але стала холоднокровною в своїх висновках». У кліпі можна побачити Кароль в комбінезоні. В ньому вона виконала звабливу хореографію.

Варто зазначити, що нетиповою також є пісня виконавиці.

«Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал», - йдеться в пісні.

Шанувальники зірки зазначили, що Тіна Кароль дійсно приємно здивувала.