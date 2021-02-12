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Тіна Кароль порадувала прихильників новим незвичним кліпом

Аня Мартинюк 12 лютого 2021, 10:59
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Тіна Кароль порадувала прихильників новим незвичним кліпом

Зірка випустила кліп до пісні «Скандал». 

Новину передає «Преса України».

Українська співачка Тіна Кароль представила нову пісню та кліп до неї. Мова йде про трек «Скандал», для якого 36-річна виконавиця кардинально змінила імідж.

Так, співачка зазначила, що вона «залишилася жіночною в почуттях, але стала холоднокровною в своїх висновках». У кліпі можна побачити Кароль в комбінезоні. В ньому вона виконала звабливу хореографію.

Варто зазначити, що нетиповою також є пісня виконавиці. 

«Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал», - йдеться в пісні.

Шанувальники зірки зазначили, що Тіна Кароль дійсно приємно здивувала.

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