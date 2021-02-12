Українська інтернет-спільнота обурилась через пропаганду вакцинації дітей

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Так, у Мережі гостро відреагували на виступ тренерки ЮНІСЕФ, яка пропагандує українських батьків робити дітям щеплення.
Новину передає «Преса України».
Столичний навчальний заклад «Освіторія» представив на своїй сторінці у соцмережі онлайн-сесію на тему «Імунізація в період пандемії», де лікарка-педіатр, яка також є тренеркою ЮНІСЕФ та представницею Національної служби здоров’я України Тетяна Балтян розповідає про важливість вакцинації. Зокрема, від коронавірусу.
Тетяна Балтян відзначила, що є така неприємна, за її словами, ситуація, коли під час пандемії українські батьки побоюються та не ведуть дітей на щеплення. Інтернет-спільнота досить гостро відреагувала на відео.
«Чи є у пані докладача свої діти, і чи вколола б вона їм в один раз декілька вакцин? В нашій країні вакцинація не є обов'язковою, чому використовується термін в розмові обов'язкові вакцини?» - поцікавились у коментарях.
«За побічні наслідки, інвалідність і смерть ніхто не буде нести відповідальність. Чи може ваша знана педіатр візьме на себе? Вже достатньо фактів і свідоцтв , що вакцини знищують імунітет, наносять непоправну шкоду здоров'ю. Ну так це для вас таке, правда? Треба ж відробляти гроші від якогось "благодійного фонду" чи від фармкомпанії - на здоров'я і життя дітей плювати. Як казав Білл Гейтс "якщо добре попрацюємо над вакцинами"скоротимо населення на 10-15 %." Ви тут добре стараєтесь. Сподіваюсь, отримаєте все, що заслужили, вбивці!», - додала одна з коментаторок.
«Тренерка ЮНІСЕФ це як? Вакцинація це що, змагання якесь? Спорт? Краще прислухатися до думки науковців, вірусологів, мікробіологів, епідеміологів», - додали в коментарях.
Також інтернет-спільнота наголосила, що лише батьки несуть відповідальність за свою дитину.
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