Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

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В Україні спостерігається стабільність у цьому питанні.
Новину передає «Преса України».
11 лютого в Україні виявили 4 773 нових хворих на COVID-19. З них 326 дітей та 212 медпрацівників. На жаль, за минулу добу зафіксували 116 смертей пацієнтів, у яких був смертоносний вірус.
Також за добу було проведено 40 899 тестувань. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях», - зазначив він.
4 773 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 11 февраля 2021 г.
Він також побажав українцям берегти себе та рідних.
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