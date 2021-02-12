Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 12 лютого 2021, 09:37

В Україні спостерігається стабільність у цьому питанні.

Новину передає «Преса України».

11 лютого в Україні виявили 4 773 нових хворих на COVID-19. З них 326 дітей та 212 медпрацівників. На жаль, за минулу добу зафіксували 116 смертей пацієнтів, у яких був смертоносний вірус.

Також за добу було проведено 40 899 тестувань. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях», - зазначив він.

4 773 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 11 февраля 2021 г.

Він також побажав українцям берегти себе та рідних.