У Техасі в ДТП потрапили 133 автомобіля – Не обійшлось без жертв

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У масову ДТП потрапили легкові та вантажні автомобілі.
Новину передає «Преса України».
В американському штаті Техас сталась велика ДТП. Тут на трасі Даллас - Форт-Уерт зіткнулись одразу 133 транспортні засоби. Серед них легкові та вантажні автомобілі.
За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 8 людей загинули, 65 отримали серйозні травми. Як зазначається, причиною ДТП стала погана погода, зокрема ожеледь.
На місці події працювали 13 машин швидкої допомоги, 26 пожежних автівок, 80 поліцейських автомобілів.
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