У Техасі в ДТП потрапили 133 автомобіля – Не обійшлось без жертв

Аня Мартинюк 12 лютого 2021, 08:58

У масову ДТП потрапили легкові та вантажні автомобілі.

Новину передає «Преса України».

В американському штаті Техас сталась велика ДТП. Тут на трасі Даллас - Форт-Уерт зіткнулись одразу 133 транспортні засоби. Серед них легкові та вантажні автомобілі.

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 8 людей загинули, 65 отримали серйозні травми. Як зазначається, причиною ДТП стала погана погода, зокрема ожеледь.

На місці події працювали 13 машин швидкої допомоги, 26 пожежних автівок, 80 поліцейських автомобілів.