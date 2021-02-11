Аваков обурився через малі зарплати співробітників МВС

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Очільник МВС вважає неприйнятним той факт, що поліцейські отримують менше, ніж представники Бюро економічної безпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, очільник МВС Арсен Аваков відреагував на створення в Україні Бюро економічної безпеки. Так, він поскаржився голові профільного Комітету Ради Денису Монастирському, що співробітники МВС отримують в три рази меншу зарплату, ніж працівники Бюро економічної безпеки.
«Ми раді, і ми послідовно виступали за створення Бюро економічної безпеки, але якось негарно вийшло, що законодавець передбачив заробітну плату для цих співробітників в три рази більше, ніж у прикордонників і поліцейських. Прошу вас з цим попрацювати», - заявив Аваков.
В результаті Монастирський запропонував разом попрацювати над цим питанням.
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