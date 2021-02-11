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Аваков обурився через малі зарплати співробітників МВС

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 14:06
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Аваков обурився через малі зарплати співробітників МВС

Очільник МВС вважає неприйнятним той факт, що поліцейські отримують менше, ніж представники Бюро економічної безпеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, очільник МВС Арсен Аваков відреагував на створення в Україні Бюро економічної безпеки. Так, він поскаржився голові профільного Комітету Ради Денису Монастирському, що співробітники МВС отримують в три рази меншу зарплату, ніж працівники Бюро економічної безпеки.

«Ми раді, і ми послідовно виступали за створення Бюро економічної безпеки, але якось негарно вийшло, що законодавець передбачив заробітну плату для цих співробітників в три рази більше, ніж у прикордонників і поліцейських. Прошу вас з цим попрацювати», - заявив Аваков.

В результаті Монастирський запропонував разом попрацювати над цим питанням.

  

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