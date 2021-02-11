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Ситуація з засніженими дорогами у місті та області ще не взята під контроль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, у прес-службі Рівненської міської ради повідомили, що на вулиці Басівкутській, що у Рівному, велику вантажівку зі снігових заметів визволяли за допомогою БТР.
«Фуру з замету витягав БТР. Негода вкотре змусила рівнян об'єднатися в боротьбі проти снігових заметів. Так, військова техніка допомагає фурам», - йдеться в повідомлені.
Як відомо, у Рівному виникла проблема з розчищенням доріг. Новоспечений 35-річний мер міста Олександр Третяк, який у зв’язку з браком досвіду обзавівся 8 помічниками, не зміг вирішити питання й переклав його на плечі комунальників.
Фуру з замету витягав БТР???? Негода вкотре змусила рівнян об'єднатися в боротьбі проти снігових заметів. Так, військова техніка допомагає фурам. ????Вулиця Басівкутська БТР витягує з снігового полону фуру.Опубликовано Рівненська міська рада Четверг, 11 февраля 2021 г.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, ускладнена синоптична картина в Україні спостерігатиметься до 13 лютого. Далі очікуються сильні морози.
14:06: Аваков обурився через малі зарплати співробітників МВС
13:41: У Рівному БТР визволив вантажівку зі снігового замету
13:18: Українці почали зізнаватись, як та за скільки купують водійські посвідчення
12:48: На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною
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