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Українці почали зізнаватись, як та за скільки купують водійські посвідчення

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 13:18
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Українці почали зізнаватись, як та за скільки купують водійські посвідчення

Іноді за водійське посвідчення доводиться платити навіть людям, які бездоганно знають ПДР.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, в інтернет-спільноті «Зупини лося», яка присвячена порушникам ПДР, з’явився пост про те, що в Україні водійські посвідчення легко купуються. А в деяких випадках це єдиний спосіб отримати документ.

«Несподівано в нашій інсті та сторізах, народився дуже цікавий флеш-моб. Люди анонімно, але головне чесно почали зізнаватися, як в Україні працює система продажу водійських посвідчень! Почитайте і ви! А раптом маєте щось додати!» - йдеться в повідомленнях.

Так, один з користувачів Мережі відзначив, що нещодавно вартість водійського посвідчення була на рівні 150 доларів, а люди, які здають практику, їдуть на тонованому автомобілі екзаменатора. Ще одна історія про те, що у деяких випадках на проплаченому екзаменаційному листі ставлять крапку.

Несподівано в нашій інсті та сторізах, народився дуже цікавий флеш-моб. Люди анонімно, але головне чесно почали...

Опубликовано Зупини_Лося Четверг, 11 февраля 2021 г.

«Я ось пам'ятаю, коли здавала на права, була дівчинка, вона теорію здавала, а на водінні її ламали. Вона з 3 разу не здала і плакала "Боже, чому я повинна платити, якщо я все знаю і вмію". В результаті заплатила і отримала посвідчення», - відзначили коментатори.

Подібних історій виявилось безліч. 

 

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