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На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 12:48
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На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною

Як виявилось, скиди рідини, схожої на кров, відбуваються системно. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Івано-Франківській області рибоохоронний патруль виявив скидання відходів в річку Нараївка. Встановлено, що відходи тваринного походження. В результаті річка стала червоною.

«З-під огородженій території підприємства, що займається забоєм тварин, виявлена труба, через яку здійснювався скид рідини, схожої на кров», - зазначено в повідомленні. 

Про зміни кольору річки повідомили небайдужі громадяни. За їх словами, такі скиди у річку відбуваються систематично. 

 

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