На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 12:48

Як виявилось, скиди рідини, схожої на кров, відбуваються системно.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Івано-Франківській області рибоохоронний патруль виявив скидання відходів в річку Нараївка. Встановлено, що відходи тваринного походження. В результаті річка стала червоною.

«З-під огородженій території підприємства, що займається забоєм тварин, виявлена труба, через яку здійснювався скид рідини, схожої на кров», - зазначено в повідомленні.

Про зміни кольору річки повідомили небайдужі громадяни. За їх словами, такі скиди у річку відбуваються систематично.