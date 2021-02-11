Українці почали зізнаватись, як та за скільки купують водійські посвідчення 13:18
На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною 12:48
У «Слузі народу» може з’явитися новий зірковий депутат 12:12
Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca 10:59
Електронні трудові книжки можуть бути не захищені – юрист 12:15
Мало чим допомагав – У «Голосі» прокоментували виключення Притули з керівництва партії 11:38
Интересное о кошках 09:22
Так, місце у ВРУ може дістатись Василю Вірастюку.
Новину передає «Преса України».
Джерела у президентській фракції «Слуга народу» повідомили, що 11 лютого буде висунуто українського спортсмена Василя Вірастюка кандидатом на довибори у ВРУ.
Про балотування Вірастюка представники «Слуги народу» повідомлять під час з’їзду партії. Відомо, що силач балотуватиметься по 87-му округу на Івано-Франківщині.
13:41: У Рівному БТР визволив вантажівку зі снігового замету
13:18: Українці почали зізнаватись, як та за скільки купують водійські посвідчення
12:48: На Прикарпатті через відходи тваринного походження річка стала червоною
12:12: У «Слузі народу» може з’явитися новий зірковий депутат
10:59: Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.