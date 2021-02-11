У «Слузі народу» може з’явитися новий зірковий депутат

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 12:12

Так, місце у ВРУ може дістатись Василю Вірастюку.

Новину передає «Преса України».

Джерела у президентській фракції «Слуга народу» повідомили, що 11 лютого буде висунуто українського спортсмена Василя Вірастюка кандидатом на довибори у ВРУ.

Про балотування Вірастюка представники «Слуги народу» повідомлять під час з’їзду партії. Відомо, що силач балотуватиметься по 87-му округу на Івано-Франківщині.