Зеленський відправився з робочим візитом на Донбас

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 11:40

Компанію йому склали посли «Великої сімки».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, український лідер Володимир Зеленський відправився в зону кризової ситуації, на Донбас. Компанію йому склали посли країн «Великої сімки».

Так, президент та посли відвідають прифронтову зону Донецької області.

«Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. Глава держави ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил», - розповіли у прес-службі Офісу президента.

До слова, за даними ООС, за минулу добу в районі проведення операції було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.