Зеленський відправився з робочим візитом на Донбас

У «Слузі народу» може з’явитися новий зірковий депутат 12:12
Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca 10:59
Електронні трудові книжки можуть бути не захищені – юрист 12:15
Мало чим допомагав – У «Голосі» прокоментували виключення Притули з керівництва партії 11:38
Интересное о кошках 09:22
Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році 13:46
Мережа Бомонд запропонувала українцям купувати подарунки нетрадиційним парам 13:22
Компанію йому склали посли «Великої сімки».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, український лідер Володимир Зеленський відправився в зону кризової ситуації, на Донбас. Компанію йому склали посли країн «Великої сімки».
Так, президент та посли відвідають прифронтову зону Донецької області.
«Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. Глава держави ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил», - розповіли у прес-службі Офісу президента.
До слова, за даними ООС, за минулу добу в районі проведення операції було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.
10:59: Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.