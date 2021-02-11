Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Циклон Volker в Україні замінить різке похолодання
  • Мало чим допомагав – У «Голосі» прокоментували виключення Притули з керівництва партії
  • В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей

Зеленський відправився з робочим візитом на Донбас

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 11:40
Версія для друку
Зеленський відправився з робочим візитом на Донбас

Компанію йому склали посли «Великої сімки». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, український лідер Володимир Зеленський відправився в зону кризової ситуації, на Донбас. Компанію йому склали посли країн «Великої сімки».

Так, президент та посли відвідають прифронтову зону Донецької області.

«Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. Глава держави ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил», - розповіли у прес-службі Офісу президента.

До слова, за даними ООС, за минулу добу в районі проведення операції було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції