Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 10:59

Українська сторона отримає 1,2 мільйона доз препарату.

Новину передає «Преса України».

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс виступив на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Брюсселі. Так, він зробив важливу заяву щодо вакцини від коронавірусу.

Україні буде перепродано 1,2 мільйона доз препарату від AstraZeneca на неприбутковій основі.

«Комісія (Єврокомісія – ред..) допомагає з організацією контракту, транспортуванням і доставкою з Польщі в Україну через цивільний механізм захисту ЄС», - заявив Домбровскіс.

До слова, у Польщі заборонили використовувати вакцину від AstraZeneca для осіб старше 60 років.