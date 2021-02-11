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Українська сторона отримає 1,2 мільйона доз препарату.
Новину передає «Преса України».
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс виступив на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Брюсселі. Так, він зробив важливу заяву щодо вакцини від коронавірусу.
Україні буде перепродано 1,2 мільйона доз препарату від AstraZeneca на неприбутковій основі.
«Комісія (Єврокомісія – ред..) допомагає з організацією контракту, транспортуванням і доставкою з Польщі в Україну через цивільний механізм захисту ЄС», - заявив Домбровскіс.
До слова, у Польщі заборонили використовувати вакцину від AstraZeneca для осіб старше 60 років.
10:59: Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу AstraZeneca
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