НБУ ослабив гривню до долара та євро

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Вперше з початку лютого долар почав повертати свої позиції.
Новину передає «Преса України».
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 11 лютого. Американська та європейська валюти почали дорожчати. Так, долар коштує 27,76 грн, євро 33,66 грн.
Нацвалюта ослабла на 12 та 22 копійки відповідно. Вартість російського рубля залишилась практично незмінною, 0,376 грн.
Варто зазначити, що з 1 лютого НБУ зміцнював гривню до провідної іноземної валюти, долара США. Так, вперше за 11 днів долар почав відбивати позиції.
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