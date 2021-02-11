Циклон Volker в Україні замінить різке похолодання

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Український синоптик попередила про ускладнення погоди в країні.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко попередила, що 11 лютого синоптична картина в Україні нагадуватиме справжню сніжну зиму. Так, погоду творить циклон Volker.
«Адже саме він, за прогнозом, виявиться завершальним із серії південних циклонів, які організували українцям призабуту зиму, дітям - радість санчат та снігових баб, блогерам та художникам - чудові картинки для творчості, комунальникам та місцевій владі - чергові фейсбучні запотиличники, водіям - поповнення нецензурного словникового запасу, а народу загалом, як завжди - нарікання та невдоволення. Не без приємних винятків», - прокоментувала вона.
Так, циклон принесе сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, рвучкий вітер.
«На Донеччині, Запоріжжі, в Криму, в більшості районів Херсонщини - без істотних опадів, максимум невеликі», - додала вона.
Протягом дня стовпчики термометрів покажуть -4+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4-7 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12+14 градусів, у Києві -2-4 градуси. Така синоптична картина спостерігатиметься й 12 лютого. У суботу, 13 лютого, циклон замінять сильні морози.
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