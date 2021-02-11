Циклон Volker в Україні замінить різке похолодання

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 09:50

Український синоптик попередила про ускладнення погоди в країні.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко попередила, що 11 лютого синоптична картина в Україні нагадуватиме справжню сніжну зиму. Так, погоду творить циклон Volker.

«Адже саме він, за прогнозом, виявиться завершальним із серії південних циклонів, які організували українцям призабуту зиму, дітям - радість санчат та снігових баб, блогерам та художникам - чудові картинки для творчості, комунальникам та місцевій владі - чергові фейсбучні запотиличники, водіям - поповнення нецензурного словникового запасу, а народу загалом, як завжди - нарікання та невдоволення. Не без приємних винятків», - прокоментувала вона.

Так, циклон принесе сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, рвучкий вітер.

«На Донеччині, Запоріжжі, в Криму, в більшості районів Херсонщини - без істотних опадів, максимум невеликі», - додала вона.

Протягом дня стовпчики термометрів покажуть -4+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4-7 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12+14 градусів, у Києві -2-4 градуси. Така синоптична картина спостерігатиметься й 12 лютого. У суботу, 13 лютого, циклон замінять сильні морози.