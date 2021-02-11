В Україні значно побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 09:17

За добу виявили понад 5000 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу виявили 5 039 нових хворих на коронавірус. З них 277 дітей та 281 медпрацівник.

Також за добу було госпіталізовано 1 784 особи. На жаль, летальних випадків 124. За добу було проведено 43 126 тестувань.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335)», - додав Степанов.

Він також наголосив на необхідності дотримуватись дистанції у громадських місцях, носити маски.