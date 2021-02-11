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В Україні значно побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 11 лютого 2021, 09:17
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В Україні значно побільшало коронавірусних хворих

За добу виявили понад 5000 нових хворих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу виявили  5 039 нових хворих на коронавірус. З них 277 дітей та 281 медпрацівник.

Також за добу було госпіталізовано 1 784 особи. На жаль, летальних випадків 124. За добу було проведено  43 126 тестувань. 

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335)», - додав Степанов.

Він також наголосив на необхідності дотримуватись дистанції у громадських місцях, носити маски.

 

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