iPhone 12 mini виявився нецікавим покупцям

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 14:10

Продажі найменшої новинки 2020 року від Apple продовжують падати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що у першій половині січня продажі моделі сматфону iPhone 12 mini склали менш ніж 5%. Про це заявив постачальник галузевих даних Counterpoint.

Як зазначили експерти, людям до вподоби більші пристрої, оскільки користувачі використовують смартфони для перегляду відео та популярних соцмереж Facebook, Instagram, Tiktok і Snapchat.

Аналітик J.P. Morgan Вільям Янг раніше попередив, що зниження попиту на iPhone 12 і 12 mini може спонукати Apple припинити виробництво цих моделей уже в другому кварталі.