iPhone 12 mini виявився нецікавим покупцям

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що у першій половині січня продажі моделі сматфону iPhone 12 mini склали менш ніж 5%. Про це заявив постачальник галузевих даних Counterpoint.
Як зазначили експерти, людям до вподоби більші пристрої, оскільки користувачі використовують смартфони для перегляду відео та популярних соцмереж Facebook, Instagram, Tiktok і Snapchat.
Аналітик J.P. Morgan Вільям Янг раніше попередив, що зниження попиту на iPhone 12 і 12 mini може спонукати Apple припинити виробництво цих моделей уже в другому кварталі.
12:15: Електронні трудові книжки можуть бути не захищені – юрист
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