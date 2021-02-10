Порошенко готовий сісти у крісло Шмигаля

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Про амбітні плани політика розповів Олександр Турчинов.
Новину передає «Преса України».
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов зробив гучну заяву. За його словами, одіозний колишній президент України Петро Порошенко готовий очолити уряд при Володимиру Зеленському.
Турчинов наголосив, що для цього потрібні нові вибори.
«Далі будемо виправляти те, що вони зробили. Я дуже хочу, щоб не було повторення 2014 року, коли система вже була повністю некерованою, країна була на межі катастрофи, була повноцінна війна. Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження [у нинішньої влади], щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути», - заявив Турчинов.
Разом з тим Турчинов допустив, що ПЄС може об’єднатися зі «слугами народу», якщо останні цього захочуть.
12:15: Електронні трудові книжки можуть бути не захищені – юрист
11:38: Мало чим допомагав – У «Голосі» прокоментували виключення Притули з керівництва партії
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