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В український уряд підсунули клона

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 12:45
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В український уряд підсунули клона

Денис Шмигаль знайшов свого двійника.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Брюсселі зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Денис Шмигаль представив у соцмережі ввідповідне фото. Інтернет-спільнота одразу звернула увагу на велику схожість голови українського уряду з президентом Європейської ради.

Так, обидва лисуваті, носять окуляри та бороду. Також у обох схожі параметри черепа. 

Напередодні засідання Ради Асоціації Україна-ЄС зустрівся зі схожим по духу Президентом Європейської Ради Шарлем...

Опубликовано Денис Шмигаль Вторник, 9 февраля 2021 г.

Інетрент-спільнота пожартувала, запропонувавши «поміняти Шарля на Шмигаля на декілька місяців». Також користувачі Мережі додали: «Не дай, Боже, два Шмигаля».

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