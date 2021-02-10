В український уряд підсунули клона

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Денис Шмигаль знайшов свого двійника.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Брюсселі зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Денис Шмигаль представив у соцмережі ввідповідне фото. Інтернет-спільнота одразу звернула увагу на велику схожість голови українського уряду з президентом Європейської ради.
Так, обидва лисуваті, носять окуляри та бороду. Також у обох схожі параметри черепа.
Напередодні засідання Ради Асоціації Україна-ЄС зустрівся зі схожим по духу Президентом Європейської Ради Шарлем...Опубликовано Денис Шмигаль Вторник, 9 февраля 2021 г.
Інетрент-спільнота пожартувала, запропонувавши «поміняти Шарля на Шмигаля на декілька місяців». Також користувачі Мережі додали: «Не дай, Боже, два Шмигаля».
12:15: Електронні трудові книжки можуть бути не захищені – юрист
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