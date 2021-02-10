Електронні трудові книжки можуть бути не захищені – юрист

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 12:15

Оксана Скоробогач попередила, що особиста інформація українців може потрапити у треті руки.

Новину передає «Преса України».

Молодший юрист ЮФ Eterna Law Оксана Скоробогач повідомила, що електронні трудові книжки, яким ВРУ дала зелене світло, це ідея з одного боку хороша, а з іншого – питання має ряд прогалин.

«Але закон не визначає осіб, які мають право отримувати відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Таким чином, регулюється питання гарантії дотримання прав застрахованих осіб зі збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації, яка міститиметься в Держреєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування», - зазначила вона.

За її словами, також не регулюється питання захисту від несанкціонованого втручання в діяльність платформи. А платформа зберігатиме великий обсяг інформації.

«Більш того, слід було б визначити можливість самостійного контролю правильності інформації, яка вноситься до реєстру», - наголосила вона.

Серед плюсів запровадження електронної трудової книжки - усунення негативних наслідків в разі втрати фізичної трудової книжки.