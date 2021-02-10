Мало чим допомагав – У «Голосі» прокоментували виключення Притули з керівництва партії

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 11:38

Однопартійці Сергія Притули розповіли, чому він став нецікавим політсилі.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти поспілкувалися з представниками політичної партії «Голос» з приводу виключення Сергія Притули з керівних посад.

Представники політсили зазначили, що Притула позбувся посади заступника голови політичної сили і місця в її політраді через розбіжності з однопартійцями. Крім того, сама партія втратила інтерес до його персони.

Як відзначило джерело, Притула виявився «дуже несистемною, непослідовною людиною, яка мало чим допомагала партії».

«Він хотів бути то президентом країни, то головою Київської партосередку, то нічого не хотів. То відмовлявся йти першим номером у нашому списку по Києву, то знову говорив, що йому цікаві місцеві питання. Його деякі заяви нам навіть заважали. А після виборів мера він, схоже, взагалі розчарувався в політиці», - додав представник фракції на умовах анонімності.

Також наголошується, що Сергій Притула повернувся у шоубізнес, що також вплинуло на його політичне життя.

«Наші виміри електоральних настроїв і тенденцій показали, що народ вже не хоче артистів в політиці, мовляв, за одного коміка вже проголосували. Ні актив, ні політтехнологи в Притулу більше не вірять», - додало джерело.

Нагадаємо, 39-річний Сергій Притула залишився членом партії.