Україна збільшила імпорт картоплі на 2500%

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Головним постачальником овочу для українців є Білорусь.
Новину передає «Преса України».
Директор компанії «Вімал» Сергій Симоненко завив, що за останні два роки Україна збільшила імпорт картоплі на цілих 2500%, а картопляного крохмалю на 700%. В основному картоплю та крохмаль Україна купує у Білорусі.
«Зараз 50% українського ринку заповнене білоруським крохмалем», - уточнив він.
Симоненко додав, що усе картопляне пюре у вигляді пластівців - імпортоване. Він нагадав, що в Україні залишилась всього одна потужність виробництва цього товару, але й вона не працює впродовж останніх двох років. А саме в Чернівецькій області.
«Я чітко простежую економічну війну проти України в напрямку картоплярства. І це не тільки імпорт. Навіть російські потужності виробництва розташовані на нашому кордоні», - додав Симоненко.
За його словами, Україні треба приймати рішення, залишати картоплярство чи ні.
13:46: Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році
13:22: Мережа Бомонд запропонувала українцям купувати подарунки нетрадиційним парам
11:01: Facebook почав зачищувати повідомлення про небезпеку вакцини від коронавірусу
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