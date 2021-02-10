Україна збільшила імпорт картоплі на 2500%

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 10:10

Головним постачальником овочу для українців є Білорусь.

Новину передає «Преса України».

Директор компанії «Вімал» Сергій Симоненко завив, що за останні два роки Україна збільшила імпорт картоплі на цілих 2500%, а картопляного крохмалю на 700%. В основному картоплю та крохмаль Україна купує у Білорусі.

«Зараз 50% українського ринку заповнене білоруським крохмалем», - уточнив він.

Симоненко додав, що усе картопляне пюре у вигляді пластівців - імпортоване. Він нагадав, що в Україні залишилась всього одна потужність виробництва цього товару, але й вона не працює впродовж останніх двох років. А саме в Чернівецькій області.

«Я чітко простежую економічну війну проти України в напрямку картоплярства. І це не тільки імпорт. Навіть російські потужності виробництва розташовані на нашому кордоні», - додав Симоненко.

За його словами, Україні треба приймати рішення, залишати картоплярство чи ні.