В Україну йде циклон – синоптик

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Стало відомо, що він принесе українцям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, український синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну йде циклон, який принесе і сніг і дощ.
«Західна частина України отримала перепочинок від циклону, милується краєвидами. Циклон ще досипає снігу в Києві, суне далі, на схід. Скоро сніг припиниться в столиці», - зазначила вона.
Стовпчики термометрів покажуть від +9 на Закарпатті, +12 в Криму до -6-8 градусів на Півночі. За прогнозом Діденко, з 14 лютого циклони мають вгомонитися, але посиляться суттєво морози.
13:46: Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році
13:22: Мережа Бомонд запропонувала українцям купувати подарунки нетрадиційним парам
11:01: Facebook почав зачищувати повідомлення про небезпеку вакцини від коронавірусу
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