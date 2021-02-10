В Україну йде циклон – синоптик

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 09:39

Стало відомо, що він принесе українцям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, український синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну йде циклон, який принесе і сніг і дощ.

«Західна частина України отримала перепочинок від циклону, милується краєвидами. Циклон ще досипає снігу в Києві, суне далі, на схід. Скоро сніг припиниться в столиці», - зазначила вона.

Стовпчики термометрів покажуть від +9 на Закарпатті, +12 в Криму до -6-8 градусів на Півночі. За прогнозом Діденко, з 14 лютого циклони мають вгомонитися, але посиляться суттєво морози.