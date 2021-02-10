Притула покинув усі керівні посади у фракції «Голос»

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 09:08

Тепер він рядовий член партії.

Новину передає «Преса України».

Колишній український шоумен, а нині політик Сергій Притула прийняв рішення обмежити свою роль у політиці. Так, він вийшов з політради партії «Голос». Також він покинув пост заступника голови партії.

«Попередній склад політради і заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад - для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік», - зазначили в прес-службі партії.

Відповідні зміни були затверджені ще 29 січня. Так, Інна Совсун стала відповідальною за програмний розвиток партії, Андрій Осадчук – за міжнародний, Ярослав Железняк – за парламентський. Так, Притула тепер просто член партії.