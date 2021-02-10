Притула покинув усі керівні посади у фракції «Голос»

Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році 13:46
Мережа Бомонд запропонувала українцям купувати подарунки нетрадиційним парам 13:22
Facebook почав зачищувати повідомлення про небезпеку вакцини від коронавірусу 11:01
Лещенко нарешті заїхав у свою супер дорогу квартиру, через яку вляпався у скандал 09:42
Обзор PM Casino: игорное заведение онлайн для подлинных ценителей азартной стихии 09:30
Через снігопад два українські аеропорти припинили роботу 09:06
В Україні планують зробити вакцинацію обов'язковою для бюджетників 14:11
Батарейный мод – когда стоит подобрать замену аккумулятора 12:49
Журналісти закритих українських телеканалів вийшли на протест 11:45
У квітні з паспортів українців можуть прибрати штамп про прописку 11:07
Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи 09:38
Тепер він рядовий член партії.
Новину передає «Преса України».
Колишній український шоумен, а нині політик Сергій Притула прийняв рішення обмежити свою роль у політиці. Так, він вийшов з політради партії «Голос». Також він покинув пост заступника голови партії.
«Попередній склад політради і заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад - для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік», - зазначили в прес-службі партії.
Відповідні зміни були затверджені ще 29 січня. Так, Інна Совсун стала відповідальною за програмний розвиток партії, Андрій Осадчук – за міжнародний, Ярослав Железняк – за парламентський. Так, Притула тепер просто член партії.
13:46: Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році
13:22: Мережа Бомонд запропонувала українцям купувати подарунки нетрадиційним парам
11:01: Facebook почав зачищувати повідомлення про небезпеку вакцини від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.