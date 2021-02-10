В Україні побільшало хворих на коронавірус

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Нову коронавірусну статистику представили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо поширення коронавірусу. За минулу добу було виявлено 3409 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 244 дитини та 298 медпрацівників.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 046 осіб; летальних випадків – 163; одужало – 7 768 осіб», - відзначив він.
За добу було здійснено всього 43 767 тести на COVID-19.
3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 9 февраля 2021 г.
За останню добу найбільше нових ковідних хворих виявили в Івано-Франківській області – плюс 410 осіб.
13:46: Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році
13:22: Мережа Бомонд запропонувала українцям купувати подарунки нетрадиційним парам
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