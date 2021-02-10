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В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 08:35
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В Україні побільшало хворих на коронавірус

Нову коронавірусну статистику представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо поширення коронавірусу. За минулу добу було виявлено 3409 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 244 дитини та 298 медпрацівників.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 046 осіб; летальних випадків – 163; одужало – 7 768 осіб», - відзначив він.

За добу було здійснено всього 43 767 тести на COVID-19.

 

3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 9 февраля 2021 г.

За останню добу найбільше нових ковідних хворих виявили  в Івано-Франківській області – плюс 410 осіб.

 

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