В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 10 лютого 2021, 08:35

Нову коронавірусну статистику представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо поширення коронавірусу. За минулу добу було виявлено 3409 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 244 дитини та 298 медпрацівників.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 046 осіб; летальних випадків – 163; одужало – 7 768 осіб», - відзначив він.

За добу було здійснено всього 43 767 тести на COVID-19.

3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 9 февраля 2021 г.

За останню добу найбільше нових ковідних хворих виявили в Івано-Франківській області – плюс 410 осіб.