Где выгодно обменять криптовалюту на реальные деньги

zmxn 09 лютого 2021, 07:39

У каждого владельца криптовалюты рано или поздно появляется проблема: как и где обменять свои накопившиеся Биткоины на реальные деньги. Способов обналичивания электронных денег на самом деле несколько. Каждый пользователь сможет выбрать максимально удобный для него.

Продать биткоин можно как в Интернете, так и офлайн. Очень удачным вариантом будет продажа криптовалюты своему другу или знакомому. В этом случае полностью исключена возможность оплаты комиссионных сборов, которые всегда есть на любом специализированном сайте. Но найти подобного покупателя удаётся далеко не каждому. В этой статье описаны все возможные способы того, как можно выгодно продать биткоин за наличные в Киеве. Ознакомившись со всеми способами обмена более подробно, Вы сможете выбрать максимально удобный и выгодный для Вас. В любом случае необходимо помнить, что сейчас очень много мошенников, которые могут попросту присвоить себе Ваши деньги, поэтому к выбору ресурса для обмена следует подходить очень внимательно.

Какие есть способы обмена криптовалют

Таким образом, способов обменять Биткоин на денежные средства несколько.

Вот они:

продать крипто покупателю в офлайн режиме;

обменять валюту посредством обменника в Интернете;

продать Биткоины на бирже.

Следует отметить, что законодательно продажа и покупка этой криптовалюты пока что не запрещена. Таким образом, по банковским документам данная процедура проходит как обычный перевод денежных средств. Налоговая служба может заинтересоваться лишь клиентами, переводящими очень большие суммы.

Как продать криптовалюту на обменнике или бирже

Одной из самых удобных платформ для продажи Биткоин на сегодняшний день считается Cryptex. Для того чтобы обменять здесь валюту необходимо для начала создать аккаунт. После этого пользователю нужно внести депозит в Биткоинах, а затем разместить ордер для их продажи. Когда валюта будет куплена, можно будет вывести денежные средства. Cryptex имеет свой Телеграмм-канал, где можно отыскать ответы на все интересующие вопросы и получить дополнительную консультацию.

Все обменники работают по единой схеме. Они в обязательном порядке от каждого своего пользователя требуют прохождения процедуры верификации – подтверждения своей личности. То есть запрашивают сканы документов – паспортов, водительских прав и т.д.

К выбору веб-ресурса нужно подходить с особой осторожностью, поскольку нередко встречаются случаи взлома аккаунтов. Криптовалюта сейчас стоит недешево, поэтому мошенники знают, на что они идут.