Біля берегів Адани заблукав 15-метровий кит

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Новину передає «Преса України».
У Мережі активно поширюється відео, яке зафіксували біля берегів турецької Адани. Тут був помічений 15-метровий фінвал або ж смугач оселедцевий, який зазвичай водиться у морських водах.
Відео нетипової для цієї місцевості тварини зняли рибалки.
Akdeniz'de 15 metrelik dev oluklu balina görüntülendi. pic.twitter.com/zkqoELcQw0— Pusholder (@pusholder) February 8, 2021
Так, на відео можна почути, що очевидці події в захваті від побаченого.
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