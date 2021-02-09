Біля берегів Адани заблукав 15-метровий кит

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 14:08

Тварина вважається другою найбільшою у світі після синього кита.

Новину передає «Преса України».

У Мережі активно поширюється відео, яке зафіксували біля берегів турецької Адани. Тут був помічений 15-метровий фінвал або ж смугач оселедцевий, який зазвичай водиться у морських водах.

Відео нетипової для цієї місцевості тварини зняли рибалки.

Akdeniz'de 15 metrelik dev oluklu balina görüntülendi. pic.twitter.com/zkqoELcQw0 — Pusholder (@pusholder) February 8, 2021

Так, на відео можна почути, що очевидці події в захваті від побаченого.