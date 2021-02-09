Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей
  • В Україні відбудеться відключення електроенергії
  • У Рівному поскаржились на жорстоке поводження лікарки-стоматолога з дитиною

Біля берегів Адани заблукав 15-метровий кит

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 14:08
Версія для друку
Біля берегів Адани заблукав 15-метровий кит

Тварина вважається другою найбільшою у світі після синього кита.

Новину передає «Преса України».

У Мережі активно поширюється відео, яке зафіксували біля берегів турецької Адани. Тут був помічений 15-метровий фінвал або ж смугач оселедцевий, який зазвичай водиться у морських водах.

Відео нетипової для цієї місцевості тварини зняли рибалки. 

 

Так, на відео можна почути, що очевидці події в захваті від побаченого.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції